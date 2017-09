BOMBA care arunca in aer razboiul dintre Becali si Armata! "FRF risca SUSPENDAREA de la FIFA si UEFA si excluderea din competitiile internationale"

Site-ul SportB.ro publica un extras dintr-un document care ar putea impiedica ascensiunea planuita de Steaua Armatei!

Sursa citata dezvaluie un fragment dintr-un document de 27 de pagini ce reprezinta recomandarea primita de FRF in 2010 cu privire la modificarile Statutului FRF, transmis de la Zurich in data de 12 noiembrie si semnat de Marco Villiger, director al Departamentului Juridic, si de Fanienne Moser-Frei, sef probleme juridice la nivel de corporatii.

"Vă recomandăm organizarea cluburilor sportive doar sub formă de organizaţii non-profit sau societăţi cu răspundere limitată, fără a avea statutul de „public law entities” („persoane juridice de drept public”). În opinia noastră, astfel de cluburi sportive, având statutul de persoane juridice de drept public, sunt sub autoritatea statului român, ceea ce presupune faptul că statul român poate interveni în mod nejustificat în activitatea cluburilor sportive, activitate, care, dimpotrivă, trebuie să fie sub controlul exclusiv al FRF. Totodată, dorim să vă readucem la cunoştinţă că fiecare membru al FRF trebuie să declare faptul că structura juridică a solicitantului garantează faptul că acesta poate lua decizii independent de orice altă entitate externă (cf. art. 10 alin. 3 (g) al SSF şi observaţiile noastre cu privire la art. 11 al Statutului FRF). În plus, intervenţia guvernului în activităţile cluburilor sportive presupune o influenţă indirectă asupra FRF, care trebuie evitată pentru a asigura conformitatea cu prevederile art. 1 alin. 1 al Statutului FRF, care stipulează în mod corect că FRF este „a non-governmental entity” („persoană juridică neguvernamentală”) şi respectarea obligaţiei care le revine membrilor afiliaţi la FIFA şi la UEFA, de a-şi administra activitatea independent şi de a asigura faptul că propria activitate nu este sub influenţa unor terţi (cf. art. 13 alin. 1 (g) şi art. 17 ale Statutului FIFA, precum şi observaţiile noastre cu privire la art. 23 alin. 6 al Statutului FRF)”, a transmis FIFA catre Federatia Romana de Fotbal.

Conform SportB.ro, FRF a tinut cont de recomandare si, in 2011, Statutul a fost adoptat cu urmatorul text, in vigoare si acum: "Cluburile sportive de drept public nu pot fi membre ale FRF. Cluburile sportive de drept public afiliate în prezent la FRF au obligația ca, pana la data de 01.07.2012, să se organizeze în cluburi sportive de drept privat, în caz contrar urmând a fi excluse."

Site-ul scrie ca Burleanu, desi inca nu era validat in functia de Presedinte FRF, a propus in 2014 Adunarii Generale modificarea Statutuluui pentru a permite cluburilor de drept public sa se afilieze la FRF. Statutul in varianta 2014, la articolul 14, alineatul 3, preciseaza ca toate cluburile "trebuie sa depuna, la fel ca cele de drept privat, o declaratie prin care structura juridica a persoanei care solicita afilierea garanteaza faptul ca aceasta poate lua decizii independent de orice entitate externa". "Adica sunt in acelasi timp subordonate si independente! Contradictie perfecta", noteaza Florin Alboiu, autorul articolului.

In incheiere, SportB.ro sustine ca in aceasta vara Steaua Armatei a fost inscrisa nestatutar in liga a 4-a. Motivele invocate: "Clubul nu este afiliat la AMFB si nu a participat in editia precedenta de campionat in competitiile de seniori organizate de AMFB" Jurnalistii SportB anunta ca vor formula o sesizare documentata catre Departamentele Juridice ale FIFA si UEFA in care vor fi detaliate abaterile FRF de la conditiile de afiliere la federatiile internationale.

"Daca punctul nostru de vedere va fi impartasit, atunci FRF risca suspendarea calitatii de membru al FIFA si UEFA si exlcuderea din toate competitiile internationale".