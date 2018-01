Oltenii vor eventul dupa 27 de ani! Craiova incepe 2018 cu doua meciuri cu Dinamo: "Ne-am bucurat ca am cazut cu ei!"

Dinamo nu mai sperie pe nimeni. Pe Craiova, nici atat. Sunt olteni care au desfacut sampania dupa ce au auzit ca vor da peste Dinamo in Cupa.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV! Romania spre Euro 2020! Tragere la sorti grupele Nations League, 24 ianuarie, ora 13.00, in direct la Pro TV

Craiova incepe anul cu Dinamo, in Cupa si-n campionat.

"Sincer, ne-am bucurat. Speram sa vada si cei de la Dinamo ce atmosfera e la noi in Banie", a declarat Andrei Burlacu.

Oltenii vor eventul, primul dupa 27 de ani.

"FCSB si CFR Cluj sunt primele doua pozitii, deci, ne vom lupta de la egal la egal cu ei", a mai precizat jucatorul Craiovei.

Burlacu a dat un super gol in Antalya, sub ochii secundului de la nationala: "Sper sa ajung in curand la echipa nationala, dar totul depinde de mine".