Oltenii, siguri ca au dat LOVITURA: "Va ajunge titular in nationala Romaniei!" Transferul refuzat de Steaua, facut de Craiova tarziu in noapte

Oltenii sunt convinsi ca au facut o mutare excelenta.

Se simte (A)Roma calificarii: Lazio - Steaua, in direct la PRO TV, joi, ora 20:00! Chelsea - Barcelona, marti, 20 februarie, 21:45, IN DIRECT la ProTV. Bucurati-va de fotbal!

Florin Gardos a semnat cu Craiova cu doar cateva ore inainte ca fereastra de mercato sa se inchida. Fostul jucator al Stelei va juca in Banie pana la finalul sezonului, sub forma de imprumut.

Gigi Becali a exclus din start, in urma cu o luna, posibilitatea ca Gardos sa revina la Steaua, insa oltenii spun ca s-a inselat. Marcel Popescu, presedintele Craiovei, este sigur ca pana la finalul sezonului Gardos nu doar ca va reveni la forma pe care o avea in momentul in care a plecat din Romania, ci va fi unul dintre titularii echipei nationale.



"Prin Universitatea Craiova, Gardos se va intoarce si la echipa nationala. Asta e prognoza pe care o facem noi. Gardos si-a dorit foarte mult sa revina la Craiova. La sfarsitul sezonului, Gardos va fi chiar un titular al echipei nationale", a declarat Marcel Popescu la ProX.