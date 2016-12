Oltenii nu tin banii la saltea. Prima mutare cu banii incasati pe Vatajelu: atacantul cu cele mai multe goluri in prima parte a sezonului Ligii I

CSU Craiova l-a cedat pe Bogdan Vatajelu la Sparta Praga, in Cehia, in schimbul sumei de 1.5 milioane de euro. Oltenii vor sa reinvesteasca o parte din suma pentru intarirea echipei, dorindu-si sa se lupte pana la finalul Play Off-ului la titlu.

De un atacant au nevoie oltenii in partea a doua a sezonului, dupa ce in tur Rambe nu a dat randament, ba chiar a fost protagonistul unui mare scandal.

Prosport noteaza ca pe lista lui Gigi Multescu se afla Cristi Bud, atacantul de 31 de ani al lui CFR Cluj, cel mai prolific varf din Liga I in prima jumatate a sezonului.

Bud a marcat 11 goluri pentru CFR in acest sezon, fiind al doilea cel mai bun marcator, dupa Azdren Llullaku, plecat intre timp la Astana.

Cristian Bud, in varsta de 31 de ani, va intra in ultimele 6 luni de contract si nu s-a inteles inca pentru prelungire cu CFR-ul. Din acest motiv, formatia din Gruia s-ar putea vedea pusa in pozitia de a-l vinde pe Bud in schimbul unei sume modice.

Sursa citata noteaza ca Bud are o oferta si de la Sivasspor, pe langa cea de la Craiova.

"Am avut 2-3 runde de discutii cu cei de la CFR si inca nu am ajuns la un consens. O sa mai am o serie de discutii dupa ce ma intorc la Cluj, dupa sarbatori", a spus Cristi Bud.

Bud a fost dorit de Gigi Multescu si in vara la Craiova, dar a ales CFR, formatie pentru care mai jucase si in trecut.

500.000 euro ar fi suma dorita de CFR in schimbul lui Bud. Aceasta ar putea scadea totusi la negocieri, in fata argumentului ultimelor sase luni de contract.