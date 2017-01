Oltenii isi fac curaj pentru titlu: Ivan si Mazarache i-au adus victoria lui CSU in ultimul amical. VIDEO

Oltenii sunt neinvinsi in amicale si isi fac sperante de titlu.

Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00! O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal

Oltenii i-au batut cu 2-1 pe elvetineii de la St Gallen. Ivan si Mazarache au dat golurile Craiovei, care mai are de jucat inca doua amicale in Malta pana sa se intoarca acasa! Craiova incepe seria meciurilor oficiale impotriva Voluntariului.

Craiova are 37 de puncte in Liga I, dupa 21 de meciuri. Oltenii sunt la 3 puncte in spatele Stelei si la 5 distanta de liderul Viitorul.