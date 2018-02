Oltenii au atacat: "Arunca in aer atmosfera si e indecent", Becali a raspuns: "Mint?! Sa va povestesc cu impresarii lui Baluta"

Gigi Becali a afirmat ca Arpad Paszkany i-a propus sa o preia pe CFR Cluj. Marcel Popescu, presedintele Craiovei, l-a acuzat ca minte inaintea meciului direct.

Gigi Becali a afirmat aseara, intr-o emisiune TV, ca in ultimele luni i s-a propus sa preia fie CFR Cluj, fie Dinamo. El a spus ca insusi Arpad Paszkany l-a sunat si i-a spus ca poate lua echipa din Gruia.

Declaratiile lui Becali l-au suparat pe Marcel Popescu, presedintele Craiovei, cel care a intervenit ulterior prin telefon si l-a acuzat pe acesta ca minte pentru a strica atmosfera de la CFR inaintea meciului direct.

"Faptul ca FCSB are meci cu CFR, apoi cu Dinamo, iar domnul Becali arunca in aer atmosfera din interiorul celor doua cluburi este o chestie cel putin indecenta. Tehnic, Paszkany nu putea sa faca operatiunea, pentru ca nu mai era la club, il preluase altcineva. Si cum sa-si imagineze cineva ca cineva de la Dinamo propune clubul patronului de la Steaua? Respectand proportiile, e ca si cum cineva de la Milan ar merge sa vanda clubul celor de la Inter. Legatura cu Craiova e ca sunt aceleasi speculatii ieftine ca in cazul lui Baluta", a spus Marcel Popescu.

La scurt timp, Becali a intervenit pentru a doua oara, raspunzandu-i sefului de la Craiova.

"Cu alte cuvinte, eu mint?! Vis-a-vis de CFR, a fost Paszkany la Palat, el era inca, mi-a spus sa preiau CFR. Cred ca nu acum 6 luni, poate 8 luni. Dar nu asta conteaza. Vis-a-vis de Dinamo, nici nu ii propusese lui Borcea atunci cand mi s-a propus mie. Mie mi s-a propus sa vorbesc cu el si sa-l intreb daca vrea sa revina. Eu am stiut primul ca Negoita vrea sa vanda.

Nu am nevoie sa fac jocuri de 2 lei, ca nu sunt gainar. Cum destabilizez? Nu poate Culio sa joace pentru ca a vrut Paszkany sa-mi vanda mie? Sau nu poate Nemec sa joace cu Steaua pentru ca mi s-a propus Dinamo?", a spus Becali.

Tot Becali a vorbit despre discutiile pentru Baluta.

"Impresarii lui Baluta, unul roman si unul englez, au venit la Palat si m-au intrebat ce clauza vreau sa-i puna, in caz ca ma hotarasc sa-l cumpar. Am spus ca mai mult de 700-800 de mii nu dau pe el. S-au dus la Craiova, au facut contractul si i-au pus 3 milioane. Iar am fost sunat, dar am spus ca nu dau atat. Apoi a venit cineva din anturajul Craiovei, nu dau nume, si mi-a spus ca il scoate la 2.5 milioane si m-au intrebat daca dau banii astia. Am spus ca nu. Astea sunt chestii mai vechi, am vorbit si cu tatal lui Baluta, dar nu spun mai multe", a conchis Becali.