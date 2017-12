Golgeterul SURPRIZA care vine dupa Gnohere! A marcat de 9 ori in 8 meciuri si poate fi o SUPER LOVITURA pe piata transferurilor

Tucudean l-a egalat pe Gnohere in topul golgeterilor din Liga 1!

Dupa dubla cu Chiajna, atacantul a ajuns la 11 goluri marcate in acest sezon. Ultimele doua luni au fost de vis pentru Tucudean! Varful campioanei a marcat de 9 ori in ultimele 8 partide. Show-ul sau a inceput pe 30 septembrie, la 5-2 cu Poli Iasi, cand a inscris nu mai putin de 4 goluri. Au urmat goluri cu Gaz Metan, Dinamo si Chiajna, pentru ca astazi Tucudean sa reuseaca o dubla in fata Concordiei.

Tucudean e la cel mai bun sezon din cariera. Cel mai mult marcase in 2013-2014, in tricoul lui Dinamo, 7 goluri. Acum si-a depasit recordul personal in doar doua luni! Desi a avut un start dificil de campionat si a vrut chiar sa se desparta de Viitorul, Tucudean a fost in cele din urma convins de Hagi sa ramana.

Tucudean, 26 de ani, a trecut in cariera pe la UTA, Dinamo, Standard, Charlton, Pandurii si ASA Tg. Mures.