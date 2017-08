Golgeterul Stelei, OUT din primul 11! Becali, VICTIMA pariului de 50 de milioane. Dica are liber la un atac EXPLOZIV

Ultimele transferuri ale Stelei aduc schimbari importante in primul 11.

Fara drept de joc in dubla cu Sporting, Dragos Nedelcu a fost folosit pana acum doar in campionat contra Astrei si a lui Juventus. Pentru faza grupelor, indiferent ca va fi vorba despre Europa League sau Champions League, situatia va fi cu totul alta. Nedelcu si Benzar, celalalt jucator adus de la Viitorul vara asta, vor fi trecuti pe lista UEFA si sunt optiuni de baza pe posturile lor. Situatia va fi copiata si in campionat, unde Nedelcu va fi probabil folosit intr-un cuplu cu Pintilii la centrul terenului.

Cum fotbalistul adus cu 1,5 milioane de la Viitorul rezolva si regula U21, sunt sanse mari ca Dennis Man, unul dintre golgeterii inceputului de sezon in Romania, sa dispara din primul 11. Dica are la dispozitie un atac stelar pentru Liga 1. Trebuie sa le faca loc in aceeasi echipa lui Budescu, Teixeira, Tanase, Golofca, De Amorim, Gnohere si Alibec. Pentru meciurile considerate cu grad ridicat de importanta, antrenorul va merge in mod sigur pe varianta sigurantei si ii va folosi pe jucatorii experimentati. Astfel, timpul de joc al lui Man, marcator de 3 ori in cele 7 partide ale sezonului din Liga 1 va fi limitat considerabil. Acelasi lucru se va intampla si cu Benzar sau Grecu, ceilalti doi pusti prezentati de staff-ul tehnic drept lovituri majore pentru viitor.

Un indiciu important care valideaza teoria sacrificarii lui Man vine din meciurile europene disputate pana acum de Steaua. Fara presiunea respectarii regulii U21, Dica s-a bazat pe Man doar in returul de la Plzen, cand pustiul de 18 ani a fost titular. N-a rezistat in teren decat o repriza.

50 de milioane de euro e suma pe care Becali a anuntat ca viseaza sa o incaseze pe Dennis Man. Despre aceiasi bani a vorbit si in privinta lui Nedelcu, imediat dupa transferul de la Viitorul.

Man are 4 goluri marcate in Liga 1 in ultimele doua sezoane. Transferul sau de la UTA l-a costat pe Becali 450 000 de euro.