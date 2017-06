Ogararu pleaca de la Ajax dupa 3 ani! Ce vrea sa faca in Romania

George Ogararu revine in Romania dupa 3 ani!

Fost membru al staff-ului tehnic la echipa a doua a lui Ajax, Ogararu se intoarce la Bucuresti pentru a-si incheia studiile in cadrul cursului PRO. Ogararu vrea sa devina antrenor principal si viseaza sa revina la Amsterdam in aceasta pozitie. In Romania, Ogararu a lucrat ca antrenor principal pentru U Cluj in sezonul 2014-2015.