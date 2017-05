OFICIAL! Voluntari a cerut la FRF licenta pentru Europa! Mesajul castigatorilor Cupei

Cei de la Voluntari nu renunta la visul de a juca in preliminariile Europa League.

FC Voluntari a transmis, luni, Federatiei Romane de Fotbal o cerere prin care solicita analizarea dosarului de licentiere pentru cupele europene, solicitare depusa mai tarziu decat termenul prevazut in regulament.

Cererea caştigatoarei Cupei Romaniei va fi analizata de preşedintele FRF, Razvan Burleanu, care va decide daca membrii comisiei vor lua sau nu in considerare dosarul de licentiere, au declarat pentru News.ro surse din cadrul FRF.

In cazul unui aviz favorabil privind cererea de analizare a dosarului, comisia ar trebui sa dea un verdict clar pana la finalul acestei saptamani. Daca FC Voluntari nu va primi avizul necesar pentru a putea evolua in turul al treilea preliminar al Ligii Europa, conducerea gruparii ilfovene intentioneaza sa adrseze Tribunalului de Arbitraj Sportiv de la Lausanne.

FC Voluntari a depus dosarul pentru obtinerea licentei UEFA dupa termenul de 31 martie, considerand la acea data ca nu are sanse sa ocupe un loc care sa-i permita participarea in cupele europene.

In cazul in care demersul gruparii ilfovene nu va avea succes, echipa care va juca preliminariile Ligii Europa va fi Astra Giurgiu, ocupanta locului 6 in play-off, deoarece CFR Cluj, ocupanta locului 4, se afla in insolventa.

