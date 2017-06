OFICIAL: Teixeira a semnat cu Steaua! Cu ce numar va juca

Filipe Teixeira a devenit oficial jucatorul Stelei!

Portughezul de 36 de ani a facut primele poze in tricoul noii sale echipe dupa ce a trecut fara probleme de vizita medicala. Teixieira va castiga 20 000 de euro pe luna si a semnat pe un an cu Steaua.

"Sunt foarte bucuros ca am ajuns la un club asa de mare precum Steaua. Imi doresc foarte mult sa avem un sezon plin de succese si, la finalul acestuia, sa ma bucur alaturi de noii mei colegi de un nou titlu de campion al Romaniei. Sper ca suporterii Stelei sa aiba parte de foarte multe bucurii din partea noastra in acest an", a declarat Teixeira pentru site-ul clubului.

La Steaua, Teixeira isi pastreaza numarul 80 pe tricou, acelasi pe care l-a purtat si la Astra.