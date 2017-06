OFICIAL | Steaua l-a vandut pe Boldrin. Mesajul brazilianului la plecarea din Romania

Steaua a anuntat oficial despartirea de brazilianul Fernando Boldrin, vandut la Kayserispor, in Turcia. Mijlocasul pleaca pentru 1.2 milioane de euro din Romania.

"Sunt foarte fericit ca am facut parte dintr-un grup minunat la Steaua si sper ca am avut evolutii bune si pe placul suporterilor. ma asteapta o provocare noua acum, insa vreau sa le multumesc tuturor celor de la Steaua si, mai ales, fanilor, care au fost mereu alaturi de mine si m-au apreciat. Imi doresc foarte mult ca Steaua sa castige campionatul in sezonul urmator si sa ii vad pe fostii mei colegi si in grupele UEFA Champions League", a spus Boldrin pentru site-ul oficial al Stelei.

Boldrin a jucat un singur sezon la Steaua, bifand 39 de partide in toate competitiile. Brazilianul a marcat 8 goluri si a dat 6 pase decisive.