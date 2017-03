OFICIAL: Steaua a devenit FC FCSB! Comitetul executiv a aprobat schimbarea numelui. Anuntul lui Burleanu despre coeficient

De azi, Steaua lui Becali e oficial istorie. Clubul a preluat denumirea societatii comerciale din spatele echipei.

Comitetul Executiv a aprobat modificarea de nume, ultimul pas inainte ca totul sa devina oficial. Anutul a fost facut chiar de presedintele Federatiei, Razvan Burleanu, la finalul sedintei de azi! Becali schimat numele pentru a se asigura ca nu va avea probleme in obtinerea licentei pentru competitiile europene sezonul viitor, cand viseaza sa participe in Champions League.

'Asta e Steaua, indiferent cum se numeste!', anunta patronul. Fanii astaepta insa o decizie finala a Inaltei Curti pentru a sti daca echipa lui Becali mai are sau nu ceva in comun cu istoria de 70 de ani a CSA. Becali e sigur ca instanta ii va da dreptate si ca se va intoarce la numele 'Steaua' in cel mult un an.

”Am luat in considerare cererea celor de la Steaua, astfel ca, incepand de azi, denumirea echipei va fi FC FCSB SA. Nu am facut decat sa luam act de o hotarare judecatoreasca.

In ceea ce priveste palmaresul echipei, FRF nu poate sa se exprime pe aceastia speta si asta va ramane sa decida instanta.

Cat despre coeficient, ne vom adresa celor de la UEFA, dar nu cred ca vor fi probleme legate de aceasta speta, pentru ca e vorba de o decizie luata in instanta”, a explicat Burleanu.