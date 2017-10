OFICIAL! Sepsi a anuntat ca Valentin Suciu nu mai este antrenorul echipei: "Ii multumim pentru cei 4 ani"

Cei de la Sepsi au decis sa renunte la Valentin Suciu dupa eliminarea din Cupa Romaniei.

Conducerea clubului Sepsi Sfantu Gheorghe a anuntat intr-o conferinta de presa ca a renuntat la serviciile tehnicianului Valentin Suciu, despartirea fiind de comun acord cu antrenorul. Interimatul va fi asigurat de Sandor Nagy si Laszlo Kulcsar, au precizat oficialii clubului Sepsi.

"Suciu Valentin este de patru ani alaturi de noi la acest club. Ii multumim pentru efortul depus si pentru rezultatele obtinute. Si ii uram succes in munca lui urmatoare", a declarat vicepresedintele Kertesz David.

Conducerea clubului Sepsi a decis sa ii ofere lui Suciu alt post. "Despre acesta o sa vorbim zilele urmatoare. Daca doreste totusi sa se alature altui club suntem alaturi de el si ii uram mult succes", a mai spus Kertesz David.

Sepsi Sfantu Gheorghe a fost eliminata de CSU Craiova, in 16-imile Cupei Romaniei, fiind invinsa cu scorul de 2-0. In Liga I, Sepsi ocupa, dupa 15 etape, pozitia a 12-a in clasament.

Sursa: News.ro