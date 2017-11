OFICIAL | Sanmartean, prezentat de FC Voluntari! La 37 de ani, mijlocasul tinteste sus: "Vreau in Play Off si in lupta la titlu". De ce nu a semnat cu Dinamo

Lucian Sanmartean a revenit oficial in Liga I. Acesta a fost prezentat de FC Voluntari.

La 37 de ani, Lucian Sanmartean revine in Liga I cu planuri marete. Acesta spune ca vrea in Play Off si chiar in lupta la titlu!

"E mai greu de explicat de ce am ales Voluntari. Am gasit mediul propice. E o echipa care ma lasa sa imi reivn. La un alt club, precum Dinamo, nu avea nimeni rabdare cu mine. Aici e mai multa liniste decat la Dinamo. Am vorbit cu Mutu, i-am spus ca voi fi expus, cum s-a intamplat la Steaua. Sper ca nu s-au suparat. Am experienta sa imi aleg singur drumul. Mutu a explicat de ce nu am ales Dinamo. As fi fost mereu judecat. Problemele lor nu ma privesc. Imi pare rau de Miriuta, e un antrenor bun. Lotul nu e atat de slab.

Eu am avut oferte si de afara. Voiau sa ma vada jucand. Una e sa faci antrenament in grup, alta e singur. M-am antrenat alaturi de Falemi. A trebuit sa dau bere zilnic, m-au primit cu bratele deschise in fiecare zi", a spus Sanmartean.

Mijlocasul are planuri mari in continuare.

"Vreau sa intru in Play Off si sa ne luptam la titlu. Echipa este una foarte buna, cu un antrenor care isi cunoaste jucatorii. Un alt aspect, sunt aproape de fetita mea si in fiecare zi plec sa o vad. Am o varsta. Ma simt batran, mai experimentat si dornic de a demonstra. Mi-a placut si acasa,d ar inca nu simt ca e momentul sa spun stop.



Prin experienta, pot ajuta tinerii", a mai spus Sanmartean.

Claudiu Niculescu a vorbit si el, spunand ca Sanmartean nu va putea debuta chiar in acest weekend.

"Din pacate nu il vom folosi in urmatorul meci, pentru ca nu a venit cartea verde", a spus Niculescu.