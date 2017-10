OFICIAL! Mutu a plecat de la Dinamo! Mesajul de adio, dupa ce a semnat cu FRF

Adrian Mutu a primit un post in cadrul Federatiei Romane de Fotbal.

Dinamo a anuntat oficial despartirea de Adrian Mutu prin intermediul unui comunicat de presa.

FC Dinamo Bucuresti si Adrian Mutu anunta incetarea raporturilor contractuale incepand cu data de azi, 9 octombrie 2017. Dupa o perioada de un an in care a ocupat pozitia de director general in cadrul clubului, Adrian Mutu a acceptat oferta Federatiei Romane de Fotbal, acolo unde urmeaza sa i se alature selectionerului Cosmin Contra in noul proiect al FRF.

Pe aceasta cale, clubul din stefan cel Mare ii ureaza mult succes in noua aventura si ii multumeste pentru munca depusa. Alaturi de Adrian Mutu, FC Dinamo Bucuresti a castigat Cupa Ligii si a obtinut un loc pe podium la finalul sezonului trecut. "FRF mi-a propus un proiect greu de refuzat si, desi am petrecut o perioada foarte frumoasa la Dinamo, alaturi de niste oameni profesionisti si dedicati, am hotarat sa accept noua aventura. La Dinamo am reusit sa castig un trofeu in aceasta perioada si vreau sa le multumesc tuturor celor cu care am colaborat pentru a obtine aceasta performanta. Sper sa fie primul trofeu dintr-o serie cat mai lunga pentru caini. Raman in suflet cu momentele extraordinare traite alaturi de echipa si, pe retina, cu coregrafiile impresionante ale suporterilor. Hai Dinamo! Hai Romania!", a declarat Adrian Mutu pentru site-ul oficial al clubului, www.fcdinamo.ro.