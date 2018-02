OFICIAL | Ionut Lupescu si-a depus candidatura la presedintia FRF! "V-am auzit, am inteles, am cantarit si am luat decizia!"

Ionut Lupescu si-a anuntat in mod oficial candidatura la alegerile FRF.



Miercuri, 28 februarie, 18:30 Hermannstadt - Steaua! Joi, 1 martie, 20:30 Craiova - Dinamo, in direct la PRO X! Bucurati-va de fotbal! 13 februarie, 21:45 Juventus - Tottenham! Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Ionut Lupescu a luat decizia finala si si-a depus candidatura pentru presedintia FRF. Anuntul a fost facut prin intermediul unei postari pe pagina de Facebook a lui Flori Lupescu, sotia fostului international.

"Sunteti multi care mi-ati solicitat de-a lungul ultimului ani sa imi pun experienta, cunostintele si pasiunea in serviciul fotbalului din tara mea. V-am auzit, am inteles, am cantarit si am luat decizia conforma cu dorintele voastre, sa imi depun candidatura la presedintia Federatiei Romane de Fotbal", a fost mesajul postat pe pagina de Facebook a lui Flori Lupescu.

Ionut Lupescu este sustinut de "Generatia de Aur", precum si de Cristi Balaj. Fostul arbitru va intra in echipa lui Lupescu.