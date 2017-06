OFICIAL | Inca o plecare de la Astra. Fosta campioana a pierdut deja jumatate din lot si cauta inlocuitori

Astra va incepe sezonul 2017/18 cu o fata complet schimbata. Giurgiuvenii au schimbat antrenorul si vor schimba si echipa: de la Astra au plecat mai bine de jumatate dintre fotbalistii care au evoluat sub comanda lui Sumudica in stagiunea trecuta.

Astra a pierdut doi fotbalisti in ultimele zile. Constantin Budescu, unul dintre cei mai importanti fotbalisti ai fostei campioane, a semnat cu Steaua, in timp ce un alt jucator a plecat in Portugalia.

Ricardo Alves (26 de ani) a lasat-o pe Astra pentru Leixoes, echipa din liga a doua a tarii sale natale. Acesta a semnat un contract valabil pe doi ani, pana in 2019.

Ricardo Alves a jucat doua sezoane la Astra, dupa ce a mai trecut si pe la Chiajna. Acesta nu s-a impus, insa, in tricoul formatiei giurgiuvene, bifand doar 8 partide la Astra.