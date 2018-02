OFICIAL | Hagi si-a prezentat ultima achizitie! Atacantul pe care vrea sa-l faca vedeta la Viitorul

Gica Hagi a facut un transfer la Viitorul in ultima zi de mercato din Liga I, iar astazi l-a prezentat oficial.

Gica Hagi l-a transferat pe atacantul Robert Raducanu (21 de ani) de la Concordia Chiajna. Tanarul fotbalist era in ultimele sase luni de contract cu gruparea ilfoveana.

Raducanu a jucat in doar 4 meciuri in acest sezon si nu a marcat niciun gol.

In total, el a jucat in 37 de meciuri in Liga I si a marcat un singur gol, in stagiunea 2015/16, intr-un meci cu ACS Poli Timisoara.

"Am ales Viitorul pentru ca este campioana Romaniei, pot creste aici foarte mult. A contat foarte mult si faptul ca voi lucra alaturi de domnul Hagi, dar si ca li se ofera multe sanse de a juca celor tineri. Imi doresc sa confirm increderea, sa ajung titular si sa incheiem campionatul cat mai sus in clasament", a declarat Robert Raducanu.