OFICIAL! Faliment pentru echipa care s-a luptat cu Steaua la titlu pana in ULTIMA etapa! S-au retras din campionat

Asa Targu Mures a pus lacatul pe stadion.

Curtea de Apel Targu Mures a respins definitiv apelul administratorului special al Asociatiei Fotbal Club ASA 2013 Targu Mures, Ioan Nucu Man, impotriva Sentintei nr. 549/13 octombrie 2017, pronuntata in dosarul nr. 165/1371/2016 al Tribunalului Specializat Mures, prin care s-a decis intrarea in faliment a asociatiei.

In hotararea Tribunalului Specializat Mures din dosarul nr. 165/1371/2016, mentinuta de Curtea de Apel Targu Mures, se arata ca, ''in temeiul dispozitiilor art. 145 alin. 1 lit. E din Legea nr.85/2014, decide intrarea in faliment a debitoarei Asociatiei Fotbal Club ASA 2013 Targu Mures''.

"In temeiul dispozitiilor art. 145 alin. 2 din Legea nr. 85/2014 dispune dizolvarea asociatiei si ridicarea dreptului de administrare al debitoarei. Desemneaza in mod provizoriu in calitate de lichidator judiciar societatea profesionala RTZ&Partners SPRL - Filiala Bistrita, cu sediul in Bistrita (...) care va indeplini aceasta functie cu o retributie provizorie de 1500 lei pentru toata procedura. Stabileste in sarcina lichidatorului judiciar obligatia de a indeplini atributiile prevazute de art. 64 lit. b din Legea nr. 85/2014. Fixeaza termenul de predare a gestiunii averii de la debitoare catre lichidatorul judiciar impreuna cu lista actelor si operatiunilor efectuate dupa deschiderea procedurii la 18.10.2017 (...) Dispune notificarea deschiderii procedurii de faliment debitorului, creditorilor, Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Mures pentru efectuarea mentiunii, precum si publicarea in Buletinul procedurilor de insolventa. Stabileste termen de judecata pe data de 12.01.2018. Executorie. Cu drept de apel in termen de 7 zile de la comunicare. Apelul se depune la Tribunalul Specializat Mures", se arata in hotararea Tribunalului Specializat Mures, care a stabilit si o serie de termene pentru procedurile obligatorii.