OFICIAL | Enache si-a luat adio de la stelisti! Mesajul transmis de jucator dupa rezilierea contractului

Gabi Enache s-a despartit oficial de Steaua. El va pleca in Rusia, pentru a semna cu Rubin Kazan.

Gabi Enache si-a reziliat oficial contractul cu Steaua, dupa doi ani in care a bifat 79 de partide si 5 goluri pentru formatia ros-albastra.

"Le multumesc celor de la Steaua pentru meciurile extraordinare in care am avut sansa de a juca si pentru toate bucuriile de care am avut parte. Aceasta este cea mai buna echipa din Romania, cu cei mai buni jucatori si sper din tot sufletul sa castige titlul in acest sezon. Le multumesc tuturor celor care au fost alaturi de mine, atat in momentele bune, cat si in cele dificile", a declarat Enache.