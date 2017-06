OFICIAL: El este noul fundas central al lui Dinamo! Al doilea transfer facut vara asta de "caini"

Dinamo si-a prezentat azi noua achizitie - un grec de 27 de ani care a jucat in primavara in Danemarca, la Esbjerg.

Giorgios Katsikas este noul fundas central al lui Dinamo, acesta fiind al doilea transfer reusit de "caini" vara asta.

"Fundasul central grec Giorgos Katsikas (27 de ani), ultima oara Esbjerg, in prima liga a campionatului din Danemarca, a semnat un contract cu FC Dinamo Bucuresti pentru urmatoarele doua sezoane competitionale, incepand cu data de 1 iulie 2017", e anuntul facut de Dinamo pe pagina oficial de Facebook.





13 meciuri, toate ca integralist, a jucat Giorgos Katsikas in 2017 pentru danezii de la Esbjerg.

43 de partide si patru goluri a adunat Giorgos Katsikas in campionatul Greciei pentru PAOK Salonic. A fost finalist al Cupei Greciei, in 2014, cu PAOK.

7 jocuri a evoluat Giorgos Katsikas pentru Twente in prima liga a campionatului olandez. A jucat si pentru Jong Twente, echipa secunda a clubului olandez, patru aparitii si un gol.

27 de ani a implinit noul jucator al echipei din Stefan cel Mare. Nascut pe 14 iunie 1990, la Salonic, Giorgos Katsikas are patru selectii si pentru reprezentativa U19 a Greciei.

10 meciuri are Giorgos Katsikas in cupele europene, in tricoul grecilor de la PAOK Salonic. A marcat si un gol in partida PAOK Salonic vs Rapid Viena 2-1, in Europa League.