OFICIAL: Dinamo a mai adus un jucator! Danu Spataru a semnat dupa ce l-a impresionat pe Contra

Moldoveanul de 22 de ani s-a antrenat in ultima saptamana cu Dinamo si l-a convins pe Contra ca poate fi o solutie ofensiva excelenta.

Danu Spataru s-a inteles cu sefii lui Dinamo in privinta contractului si e disponibil pentru ultima etapa a campionatului si pentru play-off. Spataru nu va face parte din lot pentru jocul cu Steaua, din returul semifinalelor Cupei Ligii.

Spataru a mai jucat in cariera pentru Zimbru Chisinau si Astra, iar in nationala Moldovei are 5 jocuri.

Dupa venirea lui Contra, Dinamo l-a mai transferat si pe portarul Cerniauskas.