OFICIAL! Dinamo a anuntat ca un titular si-a prelungit contractul! Pe cat timp a semnat

A fost talismanul lui Dinamo in derby-urile cu Steaua in sezonul trecut, castigand toate cele 4 partide in care a evoluat!

Portarul panamez Jaime Penedo Cano si-a prelungit contractul cu echipa Dinamo Bucuresti pentru inca un sezon, a anuntat site-ul oficial al gruparii dinamoviste.

Penedo, in varsta de 35 de ani, a fost adus la Dinamo in vara trecuta si a jucat 18 meciuri in actualul sezon, 14 in Liga I si patru in Cupa Ligii.

Titular in nationala statului Panama, Jaime Penedo Cano si-a inceput cariera la Estudiantes de Panama si a mai evoluat pentru Club Deportivo Plaza Amador, Club Deportivo Arabe Unido (toate din Panama), Cagliari (Italia), Osasuna B (Spania), Club Social Deportivo Municipal (Guatemala), Los Angeles Galaxy (SUA) si Deportivo Saprissa (Costa Rica).

News.ro