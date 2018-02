OFICIAL! CSU Craiova a transferat un fost jucator de la Sporting Lisabona: "A jucat alaturi de Ronaldo!"

CSU Craiova a anuntat oficial imprumutul lui Andre Santos pana in vara cu optiune de cumparare definitiva.

"Clubul Universitatea Craiova anunta faptul ca a semnat un contract valabil pana la finalul sezonului competitional cu André Filipe Bernardes Santos, cu optiune de prelungire pentru inca doi ani. Bine ai venit, Andre & cat mai multe performante in familia Stiintei!

Nascut pe data de 2 martie 1989 in localitatea portugheza Sobreiro Curvo, noul mijlocas al clubului nostru are 1,80 m. si este fotbalist de picior drept. Andre Santos a petrecut tot junioratul la Sporting Lisabona (perioada 2002 – 2008), echipa la care a jucat in cele mai multe meciuri: 67, dintre care 19 in UEFA Europa League.

Putin cunoscut este faptul ca nu e prima oara cand Santos vine in Romania. Pe data de 3 noiembrie 2011, Sporting a jucat in deplasare, cu FC Vaslui, portughezul fiind pe teren timp de 78 de minute. Ulterior a fost imprumutat, pe rand, la Fatima si Leiria. A fost imprumutat de Sporting si in Spania, la Deportivo De La Coruna (15 meciuri), apoi a fost transferat la Vitoria Guimaraes (35 de meciuri). A mai jucat in Turcia la Balikesirspor (11 meciuri) si in Franta la FC Metz (30 de meciuri). In actualul sezon competitional, la formatia portugheza FC Arouca, a jucat in 21 de partide si a izbutit sa ofere o pasa decisiva.

Santos are, de asemenea, multe prezente si in cadrul selectionatelor Portugaliei (Under-18, Under-19 si Under-21). A debutat in Nationala mare pe data de 29 martie 2011, intr-un amical cu Finlanda castigat de portughezi cu scorul de 2 – 0. Noul mijlocas al Stiintei a mai evoluat, de asemenea, si in amicalul contra selectionatei din Luxemburg, punand umarul la victoria cu 5 – 0 a tarii sale, alaturi de Cristiano Ronaldo", a scris site-ul Craiovei.

La Craiova a mai ajuns aseara si Florin Gardos, fostul fundas al Stelei. Acesta s-a antrenat deja azi cu noii sai colegi si va debuta in scurt timp in culorile alb-albastre.