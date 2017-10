OFICIAL! CSU Craiova a anuntat cand va fi inaugurata noua arena Ion Oblemenco. Ce meci vor juca oltenii

CSU Craiova deschide noua arena cu un amical impotriva unei echipe din Cehia.

Chiar daca sunt anumite probleme cu noua arena, CSU Craiova anunta ca va inaugura stadionul pe 10 noiembrie intr-un amical cu Slavia Praga. Organizatorii promit spectacol demn de un stadion care a costat 52 de milioane de euro!



COMUNICAT CSU:

Pe 10 noiembrie, de la ora 20, stiinta primeste vizita campioanei Cehiei, o echipa care isi retraieste perioada de glorie dupa preluarea de catre un consortiu chinez de renume mondial.

In 2016, Slavia Praga a fost preluata de gigantul CEFC China Energy. Rezultatele investitiilor masive s-au simtit imediat: Slavia devine campioana a Cehiei in sezonul 2016-2017, dupa 8 ani de seceta. A fost al 18-lea titlu de campioana al viitoarei adversare a Universitatii, care mai are in palmares si 7 cupe ale Republicii Cehe. in acest moment, Slavia Praga se afla pe locul 2 in campionat si conduce grupa din Europa League din care mai fac parte Villareal, Astana si Maccabi Tel Aviv.

De notat si ca, pe 2 noiembrie 2017, Slavia Praga implineste 125 de ani de existenta, ceea ce face din cehi unul dintre cluburile cu cea mai mare traditie din Europa si din lume.

Ii asteptam asadar la Craiova pe prietenii cehi si va invitam ca, impreuna, sa le facem o primire speciala, demna pentru publicul oltenesc. Inaugurarea noului nostru stadion trebuie sa fie un motiv de sarbatoare si bucurie, asa ca va asteptam senini si cu inimile pline pe arena unde, pe 10 noiembrie, vom face primul pas inspre secolul de fotbal pe care speram sa-l traim in noua casa a leilor, noi si ai nostri.