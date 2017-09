OFICIAL! Craiova isi schimba denumirea si sigla din sezonul urmator! Mititelu, DOBORAT definitiv!

CSU Craiova a castigat oficial denumirea de Universitatea Craiova, dar si sigla si palmaresul!

Echipa Primariei a obtinut victoria finala la tribunal impotriva lui Adrian Mititelu.

CSU Craiova devine din sezonul urmator CS FC Universitatea Craiova si poate da in judecata pe oricine foloseste numele de Universitatea Craiova. Mititelu si-a schimbat deja numele echipei in U Craiova 1948 si a inscris-o in liga a patra.

"Stiinta e doar una! Surogatul il gasiti in liga a IV-a", scrie CSU Craiova pe site-ul oficial.

"In perioada urmatoare ne vom asigura ca cei ce vor continua sa foloseasca abuziv insemnele si stemele Universitatii Craiova vor plati pentru actiunile lor.

In continuare, Clubul Sportiv Universitatea Craiova va demara procedurile de schimbare a denumirii echipei de fobal, astfel incat sa contina sintagma „Club de Fotbal”. Din pacate, finalizarea acestui proces poate avea loc doar in pauza dintre doua sezoane competitionale, asa cum prevede regulamentul.

Din fericire, debutul stiintei pe noul stadion coincide cu recuperarea definitiva a tuturor elemntelor de identitate ce ne-au fost furate de-a lungul timpului.", mai scrie site-ul Craiovei.

Craiova va inaugura in scurt timp si noul stadion Ion Oblemenco, la meciul cu Steaua.