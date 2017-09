Claudiu Bumba si-a gasit echipa dupa despartirea de Dinamo.

Mijlocasul ofensiv a semnat cu Chiajna si poate debuta sambata, in meciul cu Sepsi de pe teren propriu.



Bumba, 23 de ani, a mai trecut in cariera pe la ASA Tg Mures, AS Roma, Hapoel Tel Aviv si Dinamo. In nationala Romaniei, Bumba are o aparitie.