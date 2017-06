OFICIAL | Botosaniul a transferat un atacant argentinian pentru noul sezon din Liga I

FC Botosani l-a transferat, luni, pe atacantul argentinian Esteban Ciaccheri , in varsta de 26 de ani.

Esteban Ciaccheri a plecat in cantonamentul din Austria unde se va pregati sub comanda lui Costel Enache.

El a debutat in fotbalul profesionist la Rivadavia de Lincoln (Argentina), iar in 2013 a fost cumparat de Rangers de Talca din Chile. Din 2014 si pana in prezent a evoluat la patru echipe din Argentina, sub forma de imprumut.

Esteban Ciaccheri a ajuns, duminica, la Botosani unde a semnat un contract valabil un an, cu posibilitate de prelungire pe inca trei ani. In cazul in care va confirma, FC Botosani va putea activa o clauza din contract si va trebui sa plateasca o suma de transfer.