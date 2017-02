OFICIAL! Al doilea transfer facut de Dinamo! Dielna a semnat pana in vara cu optiune de prelungire

Claude Pierre Marie Dielna (29 de ani) a semnat un contract pe sase luni cu optiune de prelungire pe doi ani cu Dinamo!

"FC Dinamo Bucuresti si clubul englez Sheffield Wednesday FC au ajuns la un acord pentru transferul fundasului central Claude Pierre Marie Dielna la clubul din Stefan cel Mare pana la finalul sezonului competitional 2016-2017. Noul jucator al echipei din Stefan cel Mare a efectuat in aceasta dimineata vizita medicala la Institutul National de Medicina Sportiva (INMS) si a semnat un contract cu FC Dinamo Bucuresti pana la 30 iunie 2017, cu optiune de prelungire pentru inca doua sezoane", se mentioneaza pe site-ul citat.

Nascut in Franta, la Clichy, Claude Dielna si-a inceput cariera la juniorii clubului SM Caen, a debutat in fotbalul profesionist la FC Lorient (2006-2008) si a mai evoluat la FC Istres (2008-2012), CS Sedan (2012-2013), AJ Ajaccio (2013-2014), Sheffield Wednesday FC (2014-2015), SK Slovan Bratsilava (2015-2016), revenind la clubul englez in acest sezon competitional.

Fundasul Claude Dielna a fost coleg de echipa cu Adrian Mutu, actualul director general al FC Dinamo, la gruparea AJ Ajaccio, in prima liga a campionatului francez, in sezonul competitional 2013-2014.

Dielna este al doilea transfer realizat de Dinamo in aceasta iarna dupa atacantul iordanian Tha'er Bawab. Conducerea clubului alb-rosu a anuntat saptamana trecuta ca a ajuns in mare parte la un acord pentru legitimarea mijlocasului ofensiv Claudiu Bumba (23 de ani), dar pana in acest moment transferul nu a fost oficializat.