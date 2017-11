Oferta unica in fotbal: cu 1000 € poti sa joci in meciul cu Steaua! Pachetul lansat de Carmen Bucuresti

Carmen Bucuresti a lansat cardul de fotbalist in Liga a 4-a. Cine plateste 1000 € are sansa sa fie pe teren la meciul cu CSA Steaua, de peste doua etape.

Pachetul Diamond Experience le ofera suporterilor posibilitatea de a juca un meci in Liga a 4-a. Si nu e vorba de orice meci, ci chiar de partida cu CSA Steaua, de saptamana viitoare.

Cutia care poate fi achizitionata de pe site-ul clubului le ofera fanilor, pe langa legitimatia temporara de fotbalist, si un tricou si o esarfa cu insemnele clubului.

"Asta e o sansa perfecta pentru un baiat care lucreaza in IT, sa zicem, care a visat toata viata sa joace un meci oficial de fotbal. Noi ii oferim legitimatia de fotbalist si are posibilitatea de a se afirma, de a juca in meciul contra Stelei si de a aparea la TV", spune Cristi Cucolas, oficial al clubului Carmen Bucuresti.

Carmen Bucuresti e pe locul 6 si se bate pentru playoff in Liga a 4-a. CSA Steaua e pe 2, sub Academia Rapid, dar cu un meci mai putin disputat.