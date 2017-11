Oferta pentru Nemec din strainatate! Disputat de Steaua si CFR, slovacul poate ajunge sub comanda unui antrenor roman

Adam Nemec a decis sa plece de la Dinamo.

Negoita a decis sa vanda toti jucatorii importanti, iar apoi sa cedeze definitiv clubul. Nemec e unul dintre cei mai vanati dinamovisti, iar Steaua si CFR au facut deja o oferta. Varful slovac vrea sa plece din Romania la un club din Vest, iar acum are sansa de a jucat in Belgia. Mircea Rednic e gata sa-l ia la Mouscron in aceasta iarna pentru 500.000 de euro, scrie Fanatk. Ar fi o afacere buna pentru Negoita, in conditiile in care contractul lui Nemec expira vara viitoare.

Nu este singurul dinamovist care va pleca.

Tanarul Costache a fost vandut deja la CFR Cluj, Nedelcearu poate ajunge in Turcia, iar Filip in Bulgaria, la Ludogorets.

2 milioane de euro vrea Negoita pentru cei patru jucatori.

2 milioane de euro cere Negoita pentru actiunile de la Dinamo.