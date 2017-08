Oferta din Anglia pentru Alibec? Sumudica spune ca a fost sunat in timpul meciului Sporting - Steaua

Steaua - Sporting Lisabona se vede la ProTV, miercuri de la 21:45

Steaua se pregateste de returul cu Sporting iar o victorie poate aduce sume impresionante in conturile clubului, atat din banii de la UEFA cat si din transferuri, cota jucatorilor urmand sa explodeze daca se califica in grupe.

Unul dintre cei mai doriti jucatori ai Stelei este Denis Alibec. Acesta a avut oferte de transfer in trecut insa mutarea nu s-a materializat. Alibec a fost dorit de Watford si Crystal Palace la inceputul perioadei de transferuri, iar interesul englezilor a revenit, spune Sumudica.

"Va spun in premiera o poveste legata de Alibec. in timpul meciului Sporting-FCSB, doi impresari aflati in tribune se uitau la joc. Unul e prietenul meu, Catalin Lita, celalalt un colaborator de-ai lui, un portughez. Cel de-al doilea este sunat din Anglia de un antrenor, director sportiv sau nu stiu exact ce, si intreaba cum sa faca sa-l ia cât mai repede pe Alibec. Se uita si el la televizor la meci si a fost incantat de jocul lui Denis. Daca am inteles bine, era vorba de 7 milioane de lire sterline. si noi nu avem loc pentru el la echipa nationala?!", a povestit Sumudica la Digi.