Oferta importanta pentru Marius Sumudica din strainatate! Pentru ce campionat paraseste Liga 1

Marius Sumudica nu va ramane in campionatul intern.

Finala Cupei Romaniei care va fi in direct la Sport.ro va fi ultimul meci al lui Marius Sumudica pe banca celor de la Astra Giurgiu. Desi a primit oferta de la Sheriff Tiraspol, antrenorul de 46 de ani a luat o alta decizie.

Conform informatiilor Sport.ro, Marius Sumudica va da curs unei oferte pe care o are din Turcia! Sumudica a mai antrenat in strainatate la Kavala si Al-Shaab, insa aceasta va fi cea mai importanta experienta a lui Sumudica in afara Ligii 1.

Momentan nu este cunoscut numele clubului care l-a oferta, acesta urmand sa fie dezvaluit dupa finala Cupei.