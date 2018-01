Oferta FABULOASA primita de Sumudica in finalul lui 2017: "Castiga 1.8 milioane de euro pe an!" Anuntul facut de patronul lui Kayseri

Patronul celor de la Kayserispor a vorbit despre oferta primita de Marius Sumudica, refuzata insa de antrenorul roman.

Romania spre Euro 2020! Tragere la sorti grupele Nations League, 24 ianuarie, ora 13.00, in direct la Pro TV Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Erol Bedir, patronul celor de la Kayseri, a dezvaluit mai multe informatii despre oferta primita de Marius Sumudica in finalul anului trecut. Antrenorul roman a impresionat in primele 6 luni in Turcia, reusind sa duca echipa pe locul 5 in clasament. Bedir promite investitii importante la echipa in continuare.

"A venit o oferta de 1,8 milioane de euro pe sezon pentru Sumudica, un contract pentru doi ani, si chiar voiau sa plateasca compensatii clubului. Dar Sumudica vrea sa ramana la noi. Cand am vorbit cu el la început am stabilit sa ne opunem echipelor din Istanbul, sa scriem o poveste frumoasa pentru Anatolia. Sunt sigur ca Sumudica e un barbat care se va tine de cuvant!



Putem discuta despre propunerile primite pentru toti cei 24 de jucatori din lot, inclusiv pentru Deniz Turuc. Dar suntem pregatiti si sa stam la masa pentru a aduce jucatori buni de la echipele din Istanbul!" a declarat patronul celor de la Kayseri pentru TRT Spor.