OFERTA FABULOASA primita de Steaua! Becali a primit o propunere INCREDIBILA: 10 milioane de euro pentru "Messi al portarilor"! Motivul pentru care a refuzat

Gigi Becali a dezvaluit ca a primit o oferta absolut incredibil.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV! Bucurati-va de fotbal! 13 februarie, 21:45 Juventus - Tottenham

Patronul Stelei a declarat ca a primit o oferta de 10 milioane de euro pentru Andrei Vlad, portarul de 18 ani adus de la Craiova.

Potrivit lui Gigi Becali, clubul care l-a dorit pe Vlad a facut o oferta neobisnuita. Oferea Stelei un milion de euro pe loc pentru a-l pre-semna pe Vlad si apoi alte noua milioane de euro in urmatorii doi ani pentru un transfer definitiv. Jucatorul ar fi urmat sa ramana la Steaua, iar clubul incasa 50.000 de euro pentru fiecare meci in care Vlad ar fi fost titular.

Becali a refuzat propunerea si spera sa-l transforme pe "Messi al portarilor" in cel mai scump portar vandut vreodata: 50 de milioane vrea sa ia Steaua pe Vlad.

"Am avut pentru Vlad o oferta de 10 milioane. Imi da un milion acum si inca 9 daca vor sa-l ia definitiv. Cu conditia ca imi mai da 50.000 de euro pentru fiecare meci pe care il juca titular. Eram obligat sa joc titular cu el ca sa iau cei 50.000 de euro. In termen de doi ani imi dadeau cele 9 milioane. Am zis ca nu fac asa. Cum sa oblig antrenorul sa joace cu un anumit portar. Ei mi-au zis ca nu ma obliga, dar imi dau 50.000 de euro pentru fiecare meci. Le-am spus ca Steaua nu e un club care sa creasca portari pentru ei. Acum, daca vor sa-l ia sa dea 50 de milioane de euro", a declarat Gigi Becali la DigiSport.