Oferta exotica pentru Adi Popa. Becali le-a cerut 1.000.000 de euro pentru un transfer imediat

Becali a vorbit despre transferul lui Popa.

Gigi Becali a dezvaluit ca a avut o oferta din Coreea de Sud pentru Adi Popa. Acesta a fost intrebat daca il lasa sa plece cu 700.000 de euro in aceasta iarna, insa Becali a refuzat.

"M-a sunat azi cineva din Coreea, sa ma intrebe de Adi Popa, cica stiu ei ca in vara pleaca gratis, si daca nu las 2-300.000 de euro din transfer sa il ia acum. Am zis ca nu, 1 milion daca vor, daca nu asta e. Lasa ca pleaca in vara si ramane in Europa, nu se duce in Asia. Eu am nevoie de el sa iau campionatul", a spus Becali la Sport.ro