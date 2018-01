Oferta din Anglia pentru unul dintre starurile Stelei! Becali A REFUZAT categoric: "N-am vrut sa-l dau!" Suma pe care o ofereau englezii

1 milion de euro, pentru un imprumut pana la vara - e oferta pe care stelistii au primit-o pentru Alibec, din Anglia.

Becali a refuzat-o. Dar e dispus sa se desparta in aceasta iarna de Alibec, pentru 5 milioane de euro!

Becali isi putea recupera banii platiti pe Alibec, in aceasta iarna. "O echipa mi-a oferit 2 milioane, dar n-am vrut sa-l dau" a recunoscut patronul stelistilor.

Sumudica l-ar lua pe Alibec in Turcia, dar n-are 5 milioane de euro sa-l cumpere. E sigur ca la turci, Alibec ar fi golgheter!



"Ce facem? A uitat sa joace fotbal? Fotablul e ca mersul pe bicicleta. Nu il uiti. Denis acum un an a dat goluri cu toata lumea. Acum nu mai stie sa joace fotbal, sau ce se intampla?! Cred ca greseala e undeva in ambele parti. Trebuie sa existe o conciliere si sa scoata din Denis ceea ce este mai bun", a declarat Marius Sumudica.