Oferta despre care nu s-a stiut nimic pana azi: BUDESCU in echipa lui Hagi?! Ce s-a intamplat

Dupa ce a laut titlul cu Viitorul, Hagi putea sa dea o super lovitura pe piata transferurilor din Liga 1!

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Viitorul a negociat pentru aducerea lui Budescu! Becali i-a platit Astrei clauza de reziliere, iar atacantul a fost directionat in cele din urma catre Steaua. Budescu se declara onorat de interesul campioanei si spune ca ar vrea sa lucreze la un moment dat cu Hagi.

"Hagi a castigat campionatul, a vandut jucatori, a scos talente. E de admirat. Daca mai aveam doi, trei ca el, nu am mai fi fost unde suntem azi cu fotbalul. Il admir enorm. Am fost la un pas sa ajung la Viitorul. Inainte sa semenz cu Steaua, chiar am avut discutii cu clubul. Dar nu am fost lasat sa plec acolo. Mi-as dori sa ma antreneze domnul Hagi pentru ca joaca ofensiv, echipa lui paseaza foarte mult, imi place asta", a spus Budescu in Gazeta Sporturilor.