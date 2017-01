Oferta de ULTIMA ora pentru IVAN! Un club de Champions League il vrea. Cat cere Craiova

Ivan de la Craiova poate fi marele transfer al iernii. Campioana Olandei, Eindhoven l-a urmarit azi pe fotbalistul oltenilor.

Ivan poate urma acelasi drum ca Gica Popescu, de la Craiova la Eindhoven. Olandezii si-au trimis oameni pentru Ivan la ultimul amical al Craiovei. PSV Eindhoven, campioana din ultimii 2 ani a Olandei, s-a interesat de pretul lui Ivan - 4 milioane de euro cer oltenii.



Omul iernii la Craiova e insa pustiul Markovic. N-a implinit inca 16 ani, dar a dat deja 3 goluri pentru Craiova in amicale. A marcat pentru olteni si in ultima victorie, 4-1 in fata unor elvetieni din liga a 2-a.