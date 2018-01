Oferta de ULTIMA ORA pentru cel mai bun jucator al Viitorului! Detalii din culise: suma pe care o va primi Hagi si care va fi salariul lui Eric

UPDATE: Eric poate ajunge in tarile arabe.

Brazilianul lui Hagi are oferta din tarile arabe, informeaza DigiSport. Potrivit sursei citate, Viitorul ar urma sa incaseze 100.000 de euro in schimbul jucatorului, iar fotbalistul va primi un salariu de 250.000 de euro pana la finalul sezonului.

"Am primit oferta. Clubul mi-a oferit sprijinul sa incep o noua aventura. Inca nu s-a rezolvat insa. Daca nu se concretizeaza, ma intorc la Viitorul. E vorba de un transfer definitiv, pentru o perioada de sase luni. Hagi mi-a lasat de inteles ca ma asteapta oricand inapoi la Viitorul", a declarat Eric pentru TelekomSport.



Viitorul a anuntat in mod oficial ca Eric are o oferta tentanta si are acceptul clubului de a negocia cu formatia care il doreste.

"FC Viitorul anunta ca jucatorul Eric de Oliveira a primit o oferta si are acceptul clubului de a-si negocia un eventual transfer. In situatia in care acest posibil transfer se va perfecta, vom reveni cu detalii", se arata in comunicatul oficial al celor de la Viitorul.

Eric nu a facut deplasarea cu Viitorul in cantonamentul din Turcia. Eric a fost cel mai bun fotbalist al lui Hagi in prima parte a sezonului. Brazilianul a marcat 7 goluri si a contribuit decisiv la victoriile cu Steaua, Dinamo si CFR Cluj.