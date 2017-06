Oferta de ULTIMA ORA a turcilor lui Sumudica pentru Sapunaru! Cati bani primeste Astra

Dupa ce i-a transferat pe Boldrin si Silviu Lung, Kayserispor negociaza pentru Sapunaru.

Marius Sumudica il vrea neaparat pe Sapunaru, dar oficialii clubului nu sunt dispusi sa arunce cu prea multi bani, in conditiile in care jucatorul a intrat in ultimele 6 luni de contract.

Astra a cerut 500.000 de euro, dar turcii au considerat ca suma este una mult prea mare, asa ca negocierile au intrat in impas in ultimele zile.

Kayseri a reluat discutiile, iar ultima oferta pentru Astra este de 150.000 de euro, conform DigiSport.

Sapunaru vrea sa plece, mai ales ca oferta contractuala a turcilor este una extrem de atractiva - salariu de 400.000 de euro pe an.