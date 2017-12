Oferta de ultim moment pentru Morutan! Steaua si CFR Cluj au concurenta serioasa: fosta echipa a lui Lucescu il vrea pe pustiul roman

Olimpiu Morutan este cel mai curtat tanar jucator din Liga 1.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Steaua si CFR Cluj se lupta pe plan intern pentru achizitia fotbalistului de la Botosani, dar Morutan are oferte si din afara tarii. Morutan este dorit in Ucraina, dar nu de Dinamo Kiev asa cum se credea pana acum.



Sahtior Donetk, fosta echipa a lui Mircea Lucescu, este formatia care il doreste pe Morutan, informeaza Gazeta. De asemenea, doua echipe din Anglia si alte doua din Italia mai sunt interesate de romanul de la Botosani.



Cota de piata a lui Morutan este de 600.000 de euro in acest moment.