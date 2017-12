Oferta de ultim moment facuta de Steaua pentru Morutan! Botosani a plusat si a fortat mana lui Becali: detalii din contract

Gigi Becali a ratat primele tinte ale iernii, Mihai Roman si Omrani, si nu mai are de gand sa mai inregistreze un nou esec.

Patronul Stelei a facut o oferta imediat dupa meciul din ultima etapa. La finalul partidei cu Botosani, meci castigat de Steaua cu 3-0, Becali a inaintat o oferta concreta pentru Morutan. Potrivit Gazetei Sporturilor, Becali le-a oferit celor de la Botosani 700.000 de euro pentru transfer, plus alte 300.000 de euro daca echipa se va califica in grupele UEFA Champions League pe perioada contractului lui Morutan. De asemenea, Botosani mai putea primi 200.000 de euro in functie de evolutiile tanarului fotbalist la echipa de club si nationala si 20% dintr-un eventual transfer. Acest procent de 20% putea fi rascumparat de Steaua contra sumei de un milion de euro.

In conditiile in care de Morutan se intereseaza Sahtior Donetk, echipe din Anglia si Italia, cei de la FC Botosani au plusat, potrivit sursei citate. Moldovenii au cerut 1 milion de euro la transfer, 800.000 de euro daca Steaua se califica in grupele cupelor europene, 200.000 de euro - bonusuri de performanta si 20% dintr-un eventual transfer.