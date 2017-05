Oferta de 1.300.000 de euro facuta AZI de Becali! Jucatorul va intra direct titular in echipa lui Dica

Sambata, 3 iunie, 21:45 Finala Champions League: Real Madrid - Juventus, in direct la PRO TV!

Gigi Becali a vorbit de transferuri astazi, facand lista de achizitii pentru sezonul viitor. Pe lista se afla nume ca Budescu, Teixeira, Junior Morais, Deac si cativa tineri.

Patronul Stelei nu a dezvaluit despre cine e vorba insa echipa are o mare problema pentru sezonul viitor. Becali nu mai are niciun jucator U21 intre titulari, Tanase si Popescu depasind deja varsta la care pot bifa regula.

Becali s-a orientat catre doi jucatori din Liga I care pot juca titulari la Steaua. Unul dintre ei este Nedelcu, insa sansele sa mai faca vreun transfer de la Viitorul in aceasta vara sunt minime, dupa ce Hagi s-a suparat in urma scandalului ce priveste titlul in Liga I.

A doua varianta este Horj, de la CFR Cluj. Acesta este fundas central si are 21 de ani, facand 22 in decembrie. Acesta a fost ofertat de Steaua si la finalul sezonului, insa clujenii au refuzat sa dea un raspuns final.

Banii de pe Stanciu au crescut oferta

Becali vrea sa creasca insa oferta pentru Horj, dupa ce a bifat 1 milion de euro pentru Nicusor Stanciu, in chiar ultima etapa a campionatului Belgiei. Stanciu a bifat meciul cu numarul 20 si Anderlecht a castigat titlul in Belgia, ceea ce inseamna ca Steaua va primi 1 milion de euro.

Becali vrea sa foloseasca acesti bani si sa adauge 300.000 de euro, pentru a-i face pe clujeni sa accepte oferta, mai ales dupa ce sansele ca sa il ia pe Nedelcu au scazut dramatic!