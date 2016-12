AROGANTA URIASA a lui Reghe catre rivale pe care stelistii o regreta! Ce spunea in ziua in care ajungea lider

13 august 2016. 3 etape se scursesera din Liga I. Steaua avea maximum de puncte, dar si de incredere ca nu va pierde titlu.

Cu 9 puncte din 9 posibile, stelistii nu credeau ca cineva le va pune probleme in acest sezon. Steaua era singurul club din Liga I care transferase jucatori pe sume importante si reusise sa-si destabilizeze rivalele, prin transferurile lui Florin Tanase de la Viitorul si Boldrin cu De Amorim de la Astra Giurgiu (mai tarziu avea sa fie transferat si Alibec).

Dupa victoria Stelei cu 2-0 in fata celor de la Botosani, pe data de 13 august 2016, Laurentiu Reghecampf lansa o aroganta la conferinta de presa fata de rivale. O aroganta pe care astazi stelistii mai mult ca sigur o regreta.

"Obisnuiti-va cu jocul echipei noastre si cu faptul ca vom castiga fiecare etapa. Pana cand vom fi campioni", spunea atunci antrenorul Stelei.

23 decembrie 2016. Steaua nu mai este lider, e eliminata din Cupa Romaniei de o echipa de Liga a II-a, a fost scoasa din Europa League (pentru ca Astra, clubul care si-a trimis starurile catre echipa lui Reghe, sa mearga in primavara europeana) si tocmai a fost umilita de Dinamo cu 4-1 in turul semifinalelor Cupei Ligii (o diferenta pe care Dinamo nu a mai reusit-o intr-un derby de 14 ani).

Iarna aceasta e mai rece ca niciodata pentru stelisti. Nu pentru ca nu s-au mai aflat in situatii atat de dificile, ci pentru nu li s-a mai intamplat ca intr-un sezon in care au avut totul in mana sa rateze fiecare obiectiv. Practic, Steaua a pierdut totul in ultimele 3 saptamani, urmand ca perioada de transferuri din aceasta iarna sa decida daca titlul mai ramane sau nu un obiectiv realist. Declarativ, Becali si Reghe nu se lasa batuti. Pe teren, Steaua nu poate sa bata pe nimeni.