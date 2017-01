Obinna nu e singurul! Andone e convins ca urmeaza transferuri noi la Dinamo!

Mutu e aproape de primul transfer al iernii la Dinamo! Aduce un fost campion al Italiei. Nigerianul Obinna a facut vizita medicala si daca totul iese bine, semneaza cu Dinamo, care-l aduce si pe fostul stelist, Bawab!

Norocul lui Mutu e ca fostul varf al Interului, Obinna nu vine pentru bani la Dinamo - vrea sa-si relanseze cariera! Obinna are 29 de ani si in ultima jumatate de an a jucat in Germania!

"Stiu ca ramane, chiar am vorbit cu Ionut de el. Tot ne-a propus jucatori buni, dar daca nu am putut sa ii luam!", a spus Andone.

Obinna n-a mai marcat un gol din aprilie, dar Andone spera sa fie noul Bizon de la Dinamo.

"Intotdeauna cand joc dau maximum! Maximul din ceea ce pot", spune jucatorul.

"O sa ma vina jucatori", spune Andone.

Filip s-a ascuns la sosirea in tara. E suparat ca Dinamo nu l-a lasat sa plece in Turcia, unde ar fi luat jumatate de milion pe an.

"Eu sper sa nu plece, eu sper sa vina.", mai spune Andone.