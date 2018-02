"O vrem pe Dinamo in playoff sa o incurce pe Steaua!" Pe ce mizeaza CFR Cluj pentru primul titlu dupa 6 ani

Liderul din Liga 1 s-a intarit serios in aceasta iarna.

Bucurati-va de fotbal! 13 februarie, 21:45 Juventus - Tottenham! Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV! UEFA EURO 2018! Romania - Ucraina, vineri, 21:45, in direct la PRO X!

Iuliu Muresan este sigur ca CFR Cluj este pregatita de lupta pentru titlu in Liga 1 in acest sezon si mizeaza pe Dan Petrescu.

"La o suma mare l-am da (pe Arlauskis) daca avem o solutie de rezerva, insa altfel nu l-am da. El are 3 ani de contract cu noi si atunci nu ne gandim sa-l vindem.



Lupta la titlu este in ordinea din clasament, ne lupta cu Steaua si Craiova, cred ca va fi o lupta in 3. Eu imi doresc Dinamo in playoff, o echipa care aduce spectatori si asta e important. Cu Dinamo am avut meciuri frumoase, si Steaua a avut meciuri frumoase si este o echipa mai interesanta decat altele. Cu Steaua au derby si ii pot incurca si atunci cand clasamentul nu ar sugera ca se poate.



Dan Petrescu este foarte multumit de transferuri pentru ca au fost adusi toti jucatorii pe care i-a dorit. Dan Petrescu mi-a spus ca din toate echipele pe care le-a pregatit in cariera de antrenor, actuala este cea mai pregatita. Dan Petrescu sta 10 ore la club in fiecare zi, pregateste foarte bine meciurile, este mereu implicat. Nu au fost niciodata probleme la echipa, am spus-o mereu ca este cel mai bun antrenor pe care l-am avut" a spus Iuliu Muresan la Ora Exacta din Sport de la Pro X.