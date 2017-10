"O vad pe Steaua deja campioana. Fac fata acolo, ma bucur ca ma vor!" Primul jucator care e gata sa vina in iarna

Steaua nici nu trebuie sa-l mai sune. Becali l-a convins sa semneze dupa ce a vorbit despre el in direct la TV!

La 19 ani, Mailat de la Timisoara a fost anuntat de patron printre tintele pentru iarna. Pustiul e gata sa vina. Mailat spune ca Steaua e aproape campioana si nu se teme de provocarea pe care ar reprezenta-o un transfer in Bucuresti.

"Cred ca e cel mai greu meci din campionat, o vad pe Steaua deja campioana. Va fi un meci foarte greu pentru noi, venim si dupa o perioada proasta. Speram sa spargem gheata, sa scoatem cel putin un egal. Nu stiu daca ma mai vor. Am tot auzit zvonuri, dar n-am primit o oferta concreta.

Sunt la ACS Poli si incerc sa dau tot ce pot cand sunt introdus in teren. Ma vad in stare sa joc la Steaua, ma bucur ca s-a spus ca sunt dorit de Steaua. Voi face fata daca ma iau acolo. Astept sa vedem ce se intampla. Am si eu o perioada mai proasta, sper sa fac un meci bun contra lor si sa ma remarc", a spus Mailat.