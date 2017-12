UPDATE | Revine Palic la Dinamo? Miriuta e cel care decide! CFR anunta ca nu si-l doreste, Craiova e in negocieri

Mircea Rednic a afirmat ca mijlocasul Antun Palic, plecat de la echipa sa, Mouscron, are oferte de la CFR si CSU Craiova. Liderul Ligii I sustine ca nu vrea sa-l transfere pe fotbalist.

UPDATE | Cotidianul Gazeta Sporturilor noteaza ca Dinamo a intrat si ea pe pista Palic si intentioneaza sa il aduca. Sursa citata scrie ca sefii s-au inteles cu impresarul fotbalistului, dar ultimul cuvant il va avea Vasile Miriuta!

Miriuta ii vrea in iarna pe Ronaldo Deaconu, de la Chiajna, si Dan Nistor, de la CFR. El va transmite daca are nevoie si de Palic.

Gazeta Sporturilor mai scrie ca Miriuta este speriat de situatia medicala a lui Palic.

"Nu sunt accidentat, am avut o mica problema in noiembrie, dar acum totul e in regula, ma pot antrena si pot juca. De-abia astept sa revin in circuit", a spus el.

Antun Palic (29 de ani), fost mijlocas al lui Dinamo si, mai recent, al lui Mouscron, e din nou liber de contract. Acesta isi cauta echipa si ar putea reveni in Liga I!

Mircea Rednic a afirmat ca Palic este dorit de CFR Cluj si CSU Craiova, dar prima dintre formatii a negat acest fapt.

"Nu suntem interesati de Palic. Este un jucator foarte bun, dar noi suntem acoperiti pe acel post, unde ii avem pe Culio, Deac, Djokovic. Nu se pune probelam de o venire a lui la CFR.



Intr-adevar, am fost interesati de el in vara, dupa plecarea de la Dinamo, dar nu ne-am inteles atunci. Acum nu se pune problema", a spus Bogdan Mara, citat de cotidianul Gazeta Sporturilor.



In aceste conditii, se pare ca CSU Craiova a ramas singura echipa din Liga I aflata in cursa pentru obtinerea semnaturii lui Antun Palic. Mijlocasul a evoluat la Dinamo intre 2015 si 2017, fiind unul dintre cei mai buni pasatori din Romania in acea perioada. La un moment dat, el a purtat si banderola de capitan al "cainilor".